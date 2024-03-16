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Avcı istifa etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan, üniversiteden 10 bin Dolar “rüşvet” aldığı iddia edilen ve teminata bağlanan YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, istifa mektubunu Cumhurbaşkanlığına iletti

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Avcı istifa etti
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Hakkında açılan soruşturmanın sürdüğü Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, görevinden istifa etti.
Avcı istifa mektubunu dün sabah Cumhurbaşkanlığına iletti.
Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Avcı, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avcı’nın görevden alınması için önce Yüksek Adliye Kuruluna başvurmuş ve kurul süreci başlatmış; ardından da Avcı’yı istifa etmeye davet etmişti.
 
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