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Avcı: “Cinsiyet eşitliğini desteklemeli, kadınların her alanda tam ve eşit katılımını teşvik etmeliyiz”

(YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, “Kadınların güçlendirilmesi ve haklarının korunması için toplum olarak birlikte çalışmalı, cinsiyet eşitliğini desteklemeli ve kadınların her alanda tam ve eşit katılımını teşvik etmeliyiz” dedi.

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Avcı: “Cinsiyet eşitliğini desteklemeli, kadınların her alanda tam ve eşit katılımını teşvik etmeliyiz”
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Avcı yayımladığı mesajda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak, kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla kutlanan anlamlı bir gün olduğunu belirterek, bu günün, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dikkat çekmek için herkese ayrı fırsat sunduğunu ifade etti.
Kadınların her alanda varlık gösterdiğini, bilimden sanata, iş dünyasından siyasete kadar her alanda önemli roller üstlendiğini vurgulayan Avcı, ancak kadınların hala dünyanın birçok yerinde şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele ettiğini kaydetti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, sadece kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların hakları ve eşitliği için mücadele etme günü olduğunun altını çizen YÖDAK Başkanı Avcı, “Kadınların güçlendirilmesi ve haklarının korunması için toplum olarak birlikte çalışmalı, cinsiyet eşitliğini desteklemeli ve kadınların her alanda tam ve eşit katılımını teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“Pozisyonu, statüsü ne olursa olsun, kadınlarımızın liderliği bizler için, tüm dünya ülkeleri için hayati önem taşımaktadır” diyen Avcı, iş dünyasında, yönetimde, araştırmada ve eğitimde kadınların etkin katılımının, bilimsel ve toplumsal gelişimin temelini oluşturduğunu belirtti.
YÖDAK olarak toplumun her alanında kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Turgay Avcı, “Gelecekte, kadınlar ve erkekler arasında gerçek bir eşitlik ve adaletin sağlanabilmesi için daha fazla çaba sarf edeceğiz” dedi.
Avcı, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
 
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