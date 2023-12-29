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Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”

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Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
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Yükseköğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı,şeref ve haysiyetine yönelik iftira nitelikli yayın yapan” gazeteler hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.
 
Avcı, Yüksek İdare Mahkemesi’nde önceki gün görüşülen davada konuşulanların kayıt altında olmasına rağmen bazı basın-yayın organlarının kasıtlı ve bazı odak noktalarının güdümünde hareket ederek gerçekleri tahrif eden yayınlar yaptığını savundu.
 
Tüm gerçeklerin mahkeme zabıtlarında bulunduğunu kaydeden Avcı, “Şeref ve haysiyetime yönelik yapılan bu çirkin iftira nitelikli yayınlar ile ilgili sorumlular aleyhine derhal yasal işlemler başlatılacak” dedi.
 
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