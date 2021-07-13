Ataser’den işadamlarına işbirliği çağrısı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser az önce sosyal medya hesabından bölge işadamlarına ve yatırımcılara uzun süredir bitirilemeyen Girne-Karşıyaka çift şerit anayolunu bitirmek için işbirliği çağrısı yaptı.

Fırat Ataser’in paylaşımı şöyle:

GELİN BU YOLU BİRLİKTE BİTİRELİM;

Bölgemize büyük yatırımları olan ve yatırım yapmayı düşünen kurum, kuruluş ve kişilerin bölgenin en büyük sorunu olan yol sorununu işbirliği yaparak bitirelim. Bu konuda herkesi sağ duyu çerçevesinde yardımlaşmaya davet ediyorum.

