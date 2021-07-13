Ay’da otel inşa etmek istiyor

Virgin Galactic ile uzaya ilk uçuşunu gerçekleştiren Sir Richard Branson, her zaman Ay'ın üzerine bir otel inşa etmenin hayalini kurduğunu söyledi

Uzay yarışında geçtiğimiz günlerde Sir Richard Branson Virgin Galactic ile atağa geçerek uzaya gitmeyi başaran ilk milyarder oldu. Aynı zamanda uzay turizminin öncüsü de olan milyarder astronot, gelecekte müşterilerin artması ve Virgin’den çok daha fazla uzay gemisi beklenmesi halinde seyahat maliyetinin azalabileceğini söyledi.

Branson, Virgin Galactic’in uçuşlarının son olmayabileceğini; çünkü firmanın daha yüksek ve daha uzun süre uçabilen gemiler inşa etmeyi planladığını da belirtti.

Ünlü milyarder, hayallerinden bahsederken; “Bir gün hep hayalini kurduğum Ay’da bir otel yapabilecek miyim, yoksa bunu çocuklarıma mı bırakacağım, görmek gerekecek. Ama eğer hayatımda bunu yapacak zamanım varsa, bir gün yapmayı çok isterim” dedi.

UZAY TURİZMİNDEN UMUTLU

Sir Richard Branson, ilk uçuşunu muhteşem olarak nitelerken “Bu, benim için bir rüyaydı. Rüyalar çoğu zaman gerçeğe dönüşmez ve bu harikaydı; hayal edebileceğim her şey gerçekleşti” dedi. Sir Richard, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Sanki zaman yavaşladı. Uzayda sürüklenirken ani bir sessizlik var. En gülünç anlardan biri, kemeri çözüp ayaklarımın yerden kesilmesi, güzel Dünyamıza bakmak ve diğer insanların yanınızdan süzülerek geçtiğini görmekti.”

Branson, tekrar uzaya gidip gitmeyeceğine de değindi; “Hayatım boyunca şımartılmam gerektiği kadar şımartıldığımı düşünüyorum. Uzaya gitmek için kayıt yaptıran yüzlerce insanımız var ve şimdi koltuğa oturmak için can atacaklar. Belki bir gün, 20 uzay gemimiz olduğunda, bana tekrar yer bulabilirler. Belki 90. doğum günümde falan… ”

Branson’dan sonra Jeff Bezos da 20 Temmuz Salı günü kendi firmasının aracıyla uzaya giden ikinci milyarder olacak.