“Bu kirliliği yapanlar ve göz yumanlar da cezalandırılmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin her geçen gün çöplüğe dönüştüğünü ifade ederek bunu şehirlerden taa deniz sahillerine kadar her yerde çöpleri görmeleri nedeniyle dile getirdiklerini söylediler.

Bize gönderdiği fotoğrafın Mağusa sahilinde çekildiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bu pisliği gerek güneyde gerekse başka ülkelerde yapamayanlar, bizim ülkemizi her şey serbest olduğu için bu hale getiriyorlar” diye konuştular.

Bu şekilde çevreyi kirletenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Ceza sadece yasalarda bir madde olarak kalmamalıdır. Bu çöpleri atanlar kadar göz yumanlarda ülkesini sevmiyor.” dediler.

Bu arada bunun bir kültür meselesi olduğunu da sözlerine ekleyen duyarlı vatandaşlarımız, toplumumuzda çevre kültürünün çok zayıf olduğunu sözlerine eklediler.