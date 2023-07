Ataoğlu’ndan oğluna duygu dolu doğum günü kutlaması

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabından oğlu Aziz Ataoğlu’nun doğum gününü kutladı: “Her zaman sana güveniyorum ve senin her adımında seninle gurur duyuyorum”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Aziz Ataoğlu’nun doğum gününü kutladı.

Fikri Ataoğlu, Aziz Ataoğlu için “Senin her adımında seninle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Fikri Ataoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Seninle geçirdiğim anıların her biri benim için çok değerli…

Seninle aynı doğum gününü paylaşan bir baba olarak, bu gün benim için çok anlamlı.

Senin büyüdükçe, gözlemlemekten gurur duyduğum harika bir insan olduğunu her geçen gün daha çok fark ediyorum.

Unutma, hayatta karşılaşacağın her zorluk, senin büyümeni ve güçlenmeni sağlayacak bir fırsattır. Bu süreçte senin her zaman yanında olacağım ve seni sonuna kadar destekleyeceğim. Her zaman sana güveniyorum ve senin her adımında seninle gurur duyuyorum.

Umarım bu yeni yaşında, daha büyük hedeflere ulaşma ve hayallerini gerçekleştirme konusunda cesaret bulursun. Bu gün senin için unutulmaz bir gün, hayatında nice mutlu ve başarılı yılların başlangıcı olsun canım oğlum.

Seni sonsuz sevgimle kucaklıyor, doğum gününü kutluyor ve nice mutlu yıllar diliyorum.”