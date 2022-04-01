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“Bıçak kemiğe dayandı”

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kayıt dışılık konusunda bıçağın kemiğe dayandığını vurguladı

“Bıçak kemiğe dayandı”
 
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası  heyetini kabul ederek  görüştü.
Hazırladıkları  önerileri Bakan Taçoy’a ileten Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Başkanı Turgay Deniz, atılması  gereken adımların cesaretle atıldığı  sürece  her türlü  desteğe  hazır olduklarını  vurguladı.
Özellikle   kayıtdışılık  konusunda bıçağın  kemiğe  dayandığını söyleyen Deniz, haksız rekabet  yaratan bu konuda yapılması  gerekenler olduğunu  belirtti.
Deniz,  devleti  zarar  uğrattığını düşündüğü teşviklerin yeniden  gözden geçirilmesi  gerektiğini de ifade ederek,  çalışma dünyasında  atılacak  her adımda katkı koymaya ve mücade etmeye  hazır olduklarının  altını  çizdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Ticaret Odası’nın taleplerini  değerlendireceğini ve her türlü iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.
Çalışan sayısını sürekli zinde tutmak gerektiğini  vurgulayan Taçoy, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, kalifiye  eleman konusunda  da yeni  projeler ortaya konması gerektiğini belirterek bu yönde çalıştıklarını kaydetti.
 
 
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