“Bıçak kemiğe dayandı”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kayıt dışılık konusunda bıçağın kemiğe dayandığını vurguladı







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Turgay Deniz başkanlığındaki Ticaret Odası heyetini kabul ederek görüştü.

Hazırladıkları önerileri Bakan Taçoy’a ileten Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, atılması gereken adımların cesaretle atıldığı sürece her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Özellikle kayıtdışılık konusunda bıçağın kemiğe dayandığını söyleyen Deniz, haksız rekabet yaratan bu konuda yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Deniz, devleti zarar uğrattığını düşündüğü teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade ederek, çalışma dünyasında atılacak her adımda katkı koymaya ve mücade etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Ticaret Odası’nın taleplerini değerlendireceğini ve her türlü iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Çalışan sayısını sürekli zinde tutmak gerektiğini vurgulayan Taçoy, teşvik sisteminin gözden geçirilmesi, kalifiye eleman konusunda da yeni projeler ortaya konması gerektiğini belirterek bu yönde çalıştıklarını kaydetti.