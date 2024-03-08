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Ataoğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kadınların, toplumun daha adil ve eşit bir geleceğe yürümesindeki katkılarını unutmadıklarını belirterek, "minnettarlığını" dile getirdi.

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Ataoğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı
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Ataoğlu "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

 
Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
“Kadınlar, toplumumuzun renkleridir. Kadınlarımızın, hayatımıza kattığı güzellikler, güç ve nezaketle dünyamız daha da anlamlı oluyor. Kadınlar, yaşamın en önemli ve değerli parçalarından biridir. Onların güçlü duruşu, sevgi dolu yürekleri ve hayatımıza kattığınız derin anlamlar, toplumumuzun temelini oluşturuyor.
 
Gücünüzü, direncinizi ve azminizi takdir etmek, sadece bugün değil, her gün sizlere layık bir şekilde davranmak adına önemlidir.
 
Hayatın her alanında, ailenizde, iş dünyasında, kültürde ve sanatta, siyasette, adanmışlığınız ve başarılarınızla öne çıkıyorsunuz. Her biriniz, birer lider, birer öğretmen ve birer ilham kaynağı olarak bizlerin yolunu aydınlatıyorsunuz.
 
Bu özel gün vesilesiyle, her zaman sizlere olan saygımızı ve sevgimizi ifade etmek istiyorum. Toplumumuzun daha adil ve eşit bir geleceğe yürümesindeki katkılarınızı unutmuyor, sizlere olan minnettarlığımızı bir kez daha dile getiriyorum.
 
Sizler, sevgi, sabır ve anlayışla dolu bir dünyanın mimarlarısınız. Başta tüm annelerimizin olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”


 
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