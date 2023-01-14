“Atamızın sağladığı çağdaş değerlerden vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği yazılı bir açıklama yaparak Atatürk’ün sağladığı çağdaş değerlerden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.



Dernek Atatürk’ün açtığı yolda kadın erkek eşitliğini gözeterek toplulumuzda özgür, huzurlu ve adil bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

