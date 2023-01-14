“Atamızın sağladığı çağdaş değerlerden vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği yazılı bir açıklama yaparak Atatürk’ün sağladığı çağdaş değerlerden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Dernek Atatürk’ün açtığı yolda kadın erkek eşitliğini gözeterek toplulumuzda özgür, huzurlu ve adil bir gelecek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.