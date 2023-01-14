Rahmi Cihangir'de

Aksa Süper Ligin ilk devresinin sonunda yıllardır futbol oynadığı Lefke Kulübü'nden karşılıklı anlaşarak ayrılan golcü futbolcu Rahmi Çelik'in yeni takımı belli oldu.

Bir süredir Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü ile görüşen Rahmi Çelik ara transferin son gününde anlaşarak Cihangir formasını giydi.