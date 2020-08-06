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Atakan İskele-Çayırova yolunun genişletilmesi çalışmalarını inceledi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan İskele Boğaz çıkışı ile Bafra Turizm Bölgesi kavşağı arasında kalan 9,17 km'lik güzergâhla ilgili ara emrinden kaynaklanan sorunların aşılmasıyla tekrar başlayan İskele-Çayırova yolunun genişletilmesi çalışmalarını inceledi

Atakan İskele-Çayırova yolunun genişletilmesi çalışmalarını inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İskele-Çayırova yolunun genişletilmesi çalışmalarında yerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İskele Boğaz çıkışı ile Bafra Turizm Bölgesi kavşağı arasında kalan 9,17 km'lik güzergâhla ilgili ara emrinden kaynaklanan sorunların aşılmasıyla çalışmaların hız kazandığı belirtildi.

Yolda şu an devam eden dolgu işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına geçileceği kaydedilen açıklamada, proje çalışmalarının yılsonuna kadar devam edeceği; kutu menfez ve köprü yapımlarıyla yakın geçmişte yaşanan su geçiş sıkıntıları da ortadan kaldırılmış olacağı belirtildi.

Tolga Atakan’ın ayrıca İskele Boğaz bölgesinde Ocak 2020’de yaşanan aşırı yağışlar sonucu oluşan çökmenin onarımı için başlatılan dolgu çalışmalarını da incelediği, çalışmaların 15-20 güne tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Dolgu çalışmalarının tamamlanması sonrasında, İskele Boğaz geçişi bölümündeki mevcut deformasyonlar ve çöküntüleri de kapsayacak asfalt yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

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