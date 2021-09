Asya bebek Makarios Hastanesi'nde

SMA hastası Asya bebek, gen tedavisi yapılabilmesi için ambulans uçakla Ankara’dan alındı, Yunanistan üzerinden Güney’e getirildi ve Makarios Hastanesi'ne yatırıldı. Asya’nın babası, Anastasiadis ve Rum yetkililere teşekkür ederek “Artık yolun sonunda ışık görünüyor” dedi





Türkiye’de kas kaybının önlenmesiyle ilgili yapılan tedavisinin ardından Ankara’dan Güney Kıbrıs’ta tedavi görmek için dün ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Larnaka’ya gelen SMA Tip 1 hastası Asya Polatlı, Makarios Hastanesi'ne getirildi.

Asya bebeğin, gen tedavisine başlamadan önce gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla özel bir odaya alındığı ve testlerin olumlu yönde çıkması halinde, tedaviye başlanacağı öğrenildi.

11 aylık Asya bebeğin yaklaşık 2 milyon Euro tutarındaki tedavi masraflarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşılayacak. Gerekli testlerin yapılmasının ardından Asya bebeğin Zolgensma adlı ilacın kullanılacağı gen tedavisine başlanacak.

Asya, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle hastalığın ilerleyişini azaltmak için Spinraza (Nusinersen) isimli ilacın kullanıldığı Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Asya'nın hastalığı yenmesi için tek kalıcı tedavinin Zolgensma adlı ilaç olduğu ve bu ilacın fiyatının 2.4 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin tedavisi için gerekli gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak ilacın siparişinin verildiğini, ilacı üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan tedavisine Kıbrıs’ın güneyinde başlanan Asya bebeğin babası Ozan Polatlı Genç TV’ye açıklamalarda bulundu, “bize ulaştıklarında başta inanmadık, çünkü 8 ayda çok sözler verildi” dedi.

Ozan Polatlı, kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca ulaşıldığını ancak son dönemde verilen sözlerden dolayı umutsuzluğa düştükleri için, başta bu iyileşme umuduna inanamadıklarını aktardı. Verilen müjdeye ancak, bir süre devam eden yazışmaların ardından inanabildiklerini belirten Polatlı, “artık yolun sonunda ışık görünüyor” şeklinde konuştu.

Cuma akşamı, resmi makamlar tarafından kendilerine mailler gönderildiğini söyleyen Polatlı, birçok konuda bilgilendirildiklerini, makamların kendilerini tedaviyi üstlenecek doktordan ulaşım detaylarına kadar birçok konuda bilgilendirdiğini, aileye yardımcı olduğunu vurguladı.

Asya’nın tetkiklerine yoğun bakım ünitesinde devam edildiğini de aktaran Polatlı, yardımları için başta Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis olmak üzere tüm Kıbrıslı Rum yetkililere teşekkür etti, yetkililerin kendileriyle iletişimi hiç kesmediğinin altını çizdi.

“8 aydır bu işin içerisindeyiz” şeklinde konuşan Polatlı, her gün Asya’nın ölümüne daha da yaklaştıklarını ve bu zorlukların sonuna gelmekten dolayı mutlu olduklarını aktardı. Polatlı, “8 aydır bu işin içindeyiz. Her geçen gün, Asya’nın ölümüne daha da yaklaşıyorduk. Hiçbir anne baba bunu yaşamamalı. Sağlık herkesin hakkıdır. Bu süreçte bazı zorluklar yaşadık ama artık yolun sonunda ışık görünüyor.” dedi.

Asya bebeğin babası Ozan Polatlı, Türkiye’den hastaneye kadar olan süreçte yaşadıklarını sevinç gözyaşları içinde aktardı.

Polatlı, yaşadıkları süreçte özellikle KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in çok büyük emeğinin olduğunu ifade ederek, kendisinin hem Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yapmış olduğu görüşmelerin sonuca ulaştığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta bu sürece destek veren herkese teşekkürlerini ileten baba, bu bilginin Cuma günü taraflarına bildirildiğini aktardı.

Polatlı, 8 ay boyunca kendilerine çoğu kişinin söz verdiğini ancak bu sefer kendilerine Güney Kıbrıs tarafından uzanan elin gerçekliğini uçak biletlerinin alındığı zaman farkına varıldığından bahsetti.

Esenboğa Havalimanı’nda ayarlanan ambulans uçağı vasıtasıyla doktor ve hemşire nezaretinde Yunanistan üzerinden Larnaka’ya geldiklerini söyleyen Polatlı, Asya’nın Yoğun Bakım Servisi’nde tetkiklerinin yapıldığını ifade etti.

İlk somut haberi Cumartesi akşamı aldıklarını anlatan baba, şunları dile getirdi:

“Bize uçuş saatlerimiz ve hastane tedavi bilgisiyle alakalı bir e-posta gönderildi. İlk olarak eşimle kızımı hastaneden, sonrasında da beni kaldığım otelden aldılar. Esenboğa Havalimanı’nda ayarlanan ambulans uçağı vasıtasıyla doktor ve hemşire nezaretinde Yunanistan üzerinden Larnaka’ya geldik. Bana özel araç tuttular, kızımla eşim de ambulans ile hastaneye gönderildi. Asya’nın şu an Yoğun Bakım Ünitesi’nde tetkikleri yapılıyor. Her geçen gün Asya aleyhine işleyen bir süreç ve hiçbir ailenin bu durumu yaşamasını istemem. Yolun sonu göründü, ışığı görüyoruz. Artık Asyamız iyileşsin istiyoruz. Bir aile olarak üçe bölündük. İkizlerimiz nene, dede yanında kalıyor. Eşimle Asya hastanede kalıyor, ben ise otelde kalıyorum.”