Aşk sınır tanımadı

Kıbrıslı Türk Latife Sakiner ve Kıbrıslı Rum Orestis Agisilaou dün Larnaka’da evlendi

“Belki bir Kuzey’de bir de Güney’de evimiz olur. Her ikisinde de kalabiliriz. Eğer iki kişi birbirini severse her şey oldu demektir. Engel çıkarmaya gerek yok.”



Uzun süredir nişanlı olan ve salgın döneminde Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında kapanan geçiş noktaları nedeniyle zor günler yaşayan çift, Larnaka’da evlendi.Sakiner ve Agisilaou çifti, Covid 19 salgının ardından geçiş kapılarının kapanmasıyla bir süredir görüşememişti.Latife Sakiner ve Orestis Agisilaou, bir süre önce Haberci gazetesine röportaj vermişti.Sakiner ve Agisilaou çiftinin hikayesi şöyle:Henüz yirmili yaşların başında iki gencin hikâyesi sadece Kıbrıs’ta değil tüm dünyada da barışın sevgiyle aşkla geleceğini gösteriyor. Kıbrıslı Rum Orestis ve Kıbrıslı Türk Latife’nin ilişkisi, sınırlardan, ambargolardan, siyasetten çok ayrı ama çok da üstün bir yerde. Birbirlerini ilk gördükleri anda başlayan kıvılcım, büyük bir aşka yelken açarken, hayatlarını bir ömür boyu birlikte geçirebilmek için 27 Ekim’de aile arasında düzenledikleri bir törenle nişanlandı. Kapılarını Haberci gazetesi okurları için aralayan genç çift, aşklarını, umutlarını, beklentilerini anlattı.İkisi de Kıbrıslı… İkisi de Kıbrıs’a sevdalı… Mağusa doğumlu Latife’nin babası Erenköylü, Orestis ise Lefkoşa doğumlu, ailesi ise Larnakalı. Üniversite eğitimi için Ankara’ya giden Latife yüksek lisansını da tamamlayarak tekrar adaya dönüş yapmış. Orestis ise Kıbrıs Üniversitesi’nde Türkoloji eğitimi aldıktan sonra yoluna akademik kariyer yaparak devam etmiş. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde haftanın iki günü Yunanca dersi veren Orestis, “Zaten eğitimini aldığımdan dolayı Türkçem iyiydi. Üniversitede de yazım kuralları konusunda kendimi geliştirdim” diyor.Babasının işinden dolayı bir dönem ada topraklarından uzaklaşmak zorunda kaldığını söyleyen Orestis, uzaktayken hep Kıbrıs özlemi duyduğunu, bir an önce dönmek için çabaladığını dile getiriyor.“Babamın işinden dolayı Yunanistan’a taşındık. Ama ben her zaman dönmek istedim. Oralara hiç alışamadım” diyen Orestis, liseyi bitirir bitirmez çok sevdiği Kıbrıs’a dönerek adada konuşulan ne kadar dil varsa öğrenmek istemiş. Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek dostluklar geliştiren Orestis iki toplumlu etkinliklerde Latife’nin babasıyla tanışmış ilk önce. Bu tanışma doğacak olan büyük aşkın atılmasında da o zaman için her ne kadar kimse için fark edilmese de ilk adım olmuş.Tuncay Bey’in sosyal medyada yayınladığı Latife’nin de olduğu bir fotoğraf karesini görür görmez etkilendiğini söyleyen Orestis “Fotoğrafa bakıp kendi kendime ne güzel bir kız diye düşündüm. O an gördüğüm fotoğraf karesinden bile etkilenerek kalbim hızla atmaya başladı. Sonrasında sosyal medya üzerinden yazışmalarımız başladı” diyerek anlatıyor ilk aşk tohumunun yüreğine düşmesini. Latife Hanım ise sosyal medyadan devam eden sohbetleri gerçek hayata taşımak için birbirlerine randevu verdiklerini ancak dayanamayıp, randevudan iki gün önce buluştuklarını söylüyor.“Onu yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim. İlk buluşmamızda 4-5 saat oturup sohbet ettik. Zaten sonrasında da her gün görüşmeye başladık. Orestis’in verdiği Yunanca derslerine gitmeye başladım. Biraz Yunanca öğrendim” diyen Latife ve Orestis gelecekle ilgili planlarını da içtenlikle anlatıyor.Evlenince nerede kalacaksınız sorusuna Orestis, “Nerede kalacağımız önemli değil sağlıklı ve mutlu olalım yeter” şeklinde cevap veriyor ve ekliyor:Ailelerin nasıl tepki verdiğini önce Latife anlatıyor. “Babama hayatımda birinin olduğunu söyledim, tanıştırmaya getireceğim. Kim olduğunu söylemedim, sürpriz olmasını istedik. Babam hayatımdaki adamın Orestis olduğunu görünce ona sarılıp ağladı.” Orestis ile babasının önceden de iyi anlaştıklarını belirten Latife, saatlerce oturup konuştuklarını söyledi. Orestis, “Herkes beni çok sevdi, ikinci bir ailem oldu” diyerek Latife’nin ailesini kendi ailesinden ayırmadığını söylüyor.Orestis’in ailesi de eve geliş gidiş saatlerinin değişmesinden dolayı hayatında birinin olduğunu anlamış. Aileye Latife’den bahsedince de anne hemen geliniyle tanışmak istemiş. Şimdi onlar içinde sevgi barından, dostlukla birbirini kucaklayan kocaman bir aile…Nişanlandıktan sonra nasıl tepkiler aldınız diye sorduğumuz çift, “Çevremiz hep bizim gibi düşünen insanlarla dolu. Her iki tarafı da geziyoruz. Hiç kötü bir tepki ile karşılaşmadık” diyor. Orestis insanları Rum ya da Türk diye ayırmadığını söyleyerek iyi bir insan olmasının yettiğini dile getiriyor. Latife; Orestis’in Güney’den olduğunu hiç aklına gelmediğini bir farkları olmadığını ifade ediyor, Orestis ise hemen ekliyor: “Yemeklerimiz aynı, şarkılarımız aynı, danslarımız aynı, yaşama şeklimiz ve zihniyetlerimiz aynı…”Hayallerinin birlikte dünyayı gezmek olduğunu belirten çift, Kıbrıs’ta her tarafı gezdiklerini birçok yeni yer gördüklerini ifade ederek ilk hedefleri arasında bir ev almak olduğunu anlatıyor. Birbirleriyle ömür boyu mutlu olacakları bir yuva kurmanın hayalini yaşayan genç âşıklar, işlerini yola koyup ev sahibi olduktan sonra da dünyayı gezmek istediklerini anlatıyor.Aşklarını reklam yapmak istemediklerini ama iki topluma da örnek olmak istediklerini belirten Orestis, bir kişi bile kendilerini örnek alsa barışı sağlamış olacaklarını ifade ederek, “Çözüm ayrı bir konu, barış ayrı bir konu. Çözüm olmayabilir ama biz aramızda barışabiliriz. Biz kendi aramızda barıştık. Bizim aramızda sınır kalmadı. Önemli olan içimizdeki sınırları silmek” diyerek sözlerini tamamlıyor.