Vücut yağını azalt, fit ol

Bu hafta HALKIN SESİ Gazetesi sağlık köşemizde, yağ depolarımızı eritmeye yardımcı besinlere yer veriyoruz.

Kilo verme çabalarınızda her şey sadece baskül üzerinde gördüğünüz rakamdan ibaret değildir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı uygulayarak , vücudunuza doğru besinleri vererek, ve doğru egsersizleri yaparak, amacınız olan kilo vermeyi sağlar ayrıca bu verilen kilonun tamamının yağ kütlesinden olmasını sağlarsınız…Bazı besinlerin temel yapıları gereği, içeriğinde bulundurdukları bazı besin öğeleri metabolizma hızına etki ederek, enerji harcamanızı artırır, böylelikle daha hızlı kilo vermenize destek olur…International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism dergisinde yayınlanan makalede bahsedilen bu iki besin, kas toparlanmasını hızlandırdığı, kan basıncını düzenleyerek organların sistemli şekilde çalıştırıp metabolizmayı canlandırıcı etkisini bildirmiştir. Kakao; bileşiminden gelen antioksidanların etkisi de tüm bu sayılan özelliklere destek olmakta… Mevcut süt tüketimlerinize şekersiz kako özünü ekleyerek yağ depolarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz, mevcut besin tüketimlerinizi egzersizlerle tamamlayın ve daha hızlı yol katedin.Kahve klorojenik asit içermesi nedeniyle metabolizmayı hızlandırmaktadır, son aylarda ülkemizde yeşil kahve tanıtımları oldukça yaygın, kilo verdirici özelliğiyle sık sık reklamlarda görmekteyiz, tüm bunların sebebi klorojenik asit nedeniyle. Günlük besin tüketimize yemeklerden 40-45 dakika sonra günde 3-4 fincan şekersiz kahve içerek metabolizmanızı hızlandırmaya katkı sağlayabilirsiniz.Yayınlanan bir başka makalede yulafın insülin direncini azalttığı ve metabolizma üzerinde olumlu etki yarattığı açıklanmıştır ... Kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde süt gurubuna yulaf ekleyerek hem tokluk hissinizi artırabilir hem de metabolizma hızınızı çalıştırabilirsiniz..Yapılan bir çalışmada düzenli olarak nohut yiyen ve düşük kalorili beslenen kişilerde bel çevresindeki yağlanmaların anlamlı olarak azaldığı belirtilmiştir. Genel anlamda kurubaklagil tüketimi hafada 2-3 kez tüketilmesi gerekli olan bir besin grubudur. Kurubaklagiller lif yönünden zengindirler ve lif içerikli beslenme uzun süreli tok kalmanızı sağlayarak kalori alımını azaltıp kilo vermenizi destekleyici olduğunu unutmayınız.1 kase probiyotik yoğurt + 1 porsiyon meyve3 yk light yoğurt + 2 yk yulaf ezmesi200 ml light süt + 1 tatlı kaşığı kakao1 su bardağı ayran + 2 yk yulaf ezmesi1 su bardağı light süt + 5 diş bitter1 dilim light peynir + 10 adet fındık veya badem