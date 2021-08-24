Aşısız kişilere PCR testi ücretli olacak

Aşısız kişilerin PCR/Antijen/Karantina giderleri, bundan sonra kendileri tarafından karşılanacak. PCR ücreti 100 TL, antijen ücreti 40 TL olacak



Başbakan Ersan Saner, Sağlık Üst Kurul kararları çerçevesinde aşısız kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderlerinin 27 Ağustos Cuma günden itibaren kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.

Yaklaşık beş saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderlerinin iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacağını kaydetti.

Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testlerinin ibraz edilmesi veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Saner, PCR/Antijen testlerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabileceğini kaydetti.

PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara ödeme yapması gerektiğini dile getiren Saner, sosyal yardım alanlar ve engellilerin, yapacakları PCR/Antijen testini Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklarını belirtti.

Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taramasının, pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacağını kaydetti.

Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masrafların (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL, Antijen için ise 40 TL olarak belirlendiğini, bu rakamların altında da test yapılabileceğini belirtti.



