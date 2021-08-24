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Tüp gaz adeta karaborsaya düştü

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KKTC’deki gaz tedarikçilerinin “uluslararası piyasalarda gaz hammaddesi fiyatlarının yükselmesi” nedeniyle tüp gaz fiyatlarına ilişkin zam talebi sonrası, bazı market ve servislerde ev tipi tüp gaz satışının durdurulduğuna yönelik çok sayıda şikayet gelmeye devam ediyor.

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Tüp gaz adeta karaborsaya düştü

Vatandaşlar birçok markette tüp bulamadıklarından şikâyetçi olurken, ülkemizde tüp gaz adeta karaborsaya düştü.
Tüp bulamayan vatandaşlar, Türkiye’nin 70’li 80’li yıllarında olduğu gibi tüp kuyruklarına gireceğiz” sözleriyle isyan etti.
Satışların durdurulduğundan ve gaz tedarikçilerinin tüp gaz satışı yapmak için zammı beklediğinden yakınan vatandaşlar, “Zam talep edildiği için vatandaşın şu an ki mevcut fiyattan tüp alıp biraz olsun ekonomi yapmasına dahi tahammülleri yok. Bakanlık ne yapıyor, uyuyor mu” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
Denetim eksikliğinden şikâyetçi olan ve söz konusu durumu denetlemekle yükümlü olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın duyarsızlığından yakındı.
 
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