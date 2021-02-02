Aşılamada ‘hastane’ uyarısı

YDÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. H. Kaya Süer, COVID-19 aşılamasının hasta güvenliği açısından mutlaka hastane veya tam teşekküllü sağlık merkezlerinde yapılması gerektiğine dikkat çekti

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. H. Kaya Süer, COVID-19 aşılamasının hasta güvenliği açısından mutlaka hastane veya tam teşekküllü sağlık merkezlerinde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyada bir yılı aşkın süredir savaş verilen COVID-19’a yönelik aşılama uygulamalarına bir süre önce ülkemizde de başlandı. Aşılama ile hastalığa karşı bireylerde bağışıklık oluşturulması, hastalığın yayılım hızının azaltılması ve toplum bağışıklığı oluşturulması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için toplumun en az %60’nın aşılanması gerekiyor.

Üretici firmalar tarafından da dikkat çekildiği üzere Covid-19 aşı uygulaması sonrası ortaya çıkabilecek erken ve geç yan etkiler olduğunu belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, aşı yapılan merkezlerde aşı uygulaması sırasında bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Aşı sonrası ortaya çıkabilecek erken dönem alerjik reaksiyonların az da olsa görülebildiğini belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, aşı sonrasında ortaya çıkabilecek herhangi bir alerjik reaksiyonda müdahale edilebilmesi için aşı yapılan merkezde en az 30 dakika beklemek gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. H. Kaya Süer şöyle devam etti; “Erken dönem alerjik reaksiyonların ortaya çıkması az da olsa görülebilmektedir. Aşı sonrası sıklıkla görülen yan etkiler arasında kolda ağrı, kızarıklık olması, halsizlik, üşüme, titreme ve ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, nadiren ishal ve lenf bezlerinde şişlik sayılabilir.”

Geç dönemde, yani aşı yapıldıktan sonraki 7 güne kadar olan sürede, ortaya çıkan herhangi bir sağlık sorununda bir sağlık merkezine başvurulması öneriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, ülkemizde başlatılan COVID-19 aşılamasının halk sağlığını korumak için daha hızlı, etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesi adına aşı merkezi olarak hizmet vermek istediğini KKTC Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak bildirmişti. Belirlenen kurallar ve aşılama programı çerçevesinde, aşılama merkezi olarak görev alma isteğinin, sosyal sorumluluk olarak görüldüğü ifade edilmişti.

