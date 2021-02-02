Bir ayda 13 hasta yoğun bakıma alındı

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, 1 Ocak’ta yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören 1 hasta olduğunu şu anda ise bu rakamın 14’e çıktığına dikkat çekti



Varış, 1 Ocak tarihinde yoğun bakımda

Yoğun bakımlarda tedavi altında olan ve ciddi bir kronik rahatsızlığı olmadan genç bireylerin de bulunduğunu aktaran TIP-İŞ Başkanı Varış, yoğun bakımda yatan hasta sayısının yaş aralığının 37 ile 80 olduğunu dile getirdi.

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış,

Hem devlete, hem de bireylere çok iş düştüğüne işaret eden Varış, devletin önlemlerini alarak, denetimlerini yapmasını gerektiğini bu kapsamsa ‘kapanma’ durumunda kalınmayacağını söyleyerek, bireyler olarak da tedbirlere uyulması gerektiğine değindi.

İleriki süreçte, kontrollü bir açılıma gidilmesi gerekeceğinin de altını çizen Ahmet Varış, açılım sürecinde belli kurallarının olduğunu kaydetti.

Varış, sağlık sisteminde düzenlemeler yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Şu an yaklaşık olarak



TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, “Bir kere başardık, yine başarabiliriz” dedi.



Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, SES Kıbrıs TV’de bir programa canlı bağlantı ile katılarak, ülkede artan Koronavirüs salgını nedeniyle açıklamalarda bulundu.Varış, 1 Ocak tarihinde yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören, bir hasta olduğunu hatırlatarak, şu anda 14 tane olmasının nedeninin toplum içindeki enfeksiyonun ağır seyrettiğinin somut bir kanıtı olduğunu ifade etti.Yoğun bakımlarda tedavi altında olan ve ciddi bir kronik rahatsızlığı olmadan genç bireylerin de bulunduğunu aktaran TIP-İŞ Başkanı Varış, yoğun bakımda yatan hasta sayısının yaş aralığının 37 ile 80 olduğunu dile getirdi.TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, Koronavirüs hastalığının kuluçka süresinin 2 hafta olduğuna da dikkat çekerek, bu kriterlerin göz önünde bulundurularak, uygun adımlar atılması gerektiğini belirtti.Hem devlete, hem de bireylere çok iş düştüğüne işaret eden Varış, devletin önlemlerini alarak, denetimlerini yapmasını gerektiğini bu kapsamsa ‘kapanma’ durumunda kalınmayacağını söyleyerek, bireyler olarak da tedbirlere uyulması gerektiğine değindi.İleriki süreçte, kontrollü bir açılıma gidilmesi gerekeceğinin de altını çizen Ahmet Varış, açılım sürecinde belli kurallarının olduğunu kaydetti.Varış, sağlık sisteminde düzenlemeler yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Şu an yaklaşık olarak Koronavirüs hastaları, yatak kapasitesinin 3’te 2’sinden fazlasını doldurmuş durumdadır. Sağlık hizmetleri sadece Koronavirüs ten ibaret değil… Nitelikli bir kamu hizmeti alınması için çalışmalar yapılması gerek” dedi. Koronavirüs aşısı olmanın son derece önemli olduğunu belirten Ahmet Varış, “Aşılama tek başına yeterli değildir… Maske, mesafe, hijyen ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerekir…” ifadelerini kullandı.TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, “Bir kere başardık, yine başarabiliriz” dedi.