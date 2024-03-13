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“Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenleniyor

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“Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenleniyor
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü, Büyükkonuk'ta “Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, kurslar 22-29 Mart tarihlerinde, 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek. Kursa başvuru yapmak isteyen kişiler 20 Mart tarihine kadar Büyükkonuk Zey-Koop'a başvuru yapabilecek.
Başvuru için gereken belgeler şöyle:
“Başvuru Formu (Zey-Koop tarafından verilecek), kimlik kartı orijinali ve fotokopisi, 2 adet fotoğraf, eğitim durumunu gösteren belge (diploma, sertifika vb.)”
 
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