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Aşı planı nerede?

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Çin’den Türkiye’ye gelen aşıların 15 Ocak’ta KKTC’ye de gönderileceği açıklandı ancak bu aşıların Türkiye’deki test aşaması 19 Ocak’ta tamamlanacak. Bu durumda 15 Ocak’ta aşılar ülkeye gelemeyecek. Ancak belirsizlik sadece aşı tarihi konusunda değil. Yanıt bekleyen yığınla soru var

Aşı planı nerede?
 
 
HALKIN SESİ-Özel
Salgınla mücadelede en önemli unsur olan aşı konusunda ülkede bilinmezlik sürüyor. Kıbrıs’ın güneyinde programlı şekilde aşılama sürerken Kuzey’de bu konuda ne yapılacağı hala belirsiz.
Çin’den Türkiye’ye gelen aşıların 15 Ocak’ta KKTC’ye de gönderileceği açıklanmıştı ancak bu aşılar hala Türkiye’de test aşamasında. Ve bu testler 19 Ocak’ta tamamlanacak. Bu durumda 15 Ocak’ta Türkiye’den KKTC’ye aşılar gelemeyecek.
Ancak belirsizlik sadece aşı tarihi konusunda değil.
 
İşte yanıt bekleyen sorular:
 
 
1-Aşı projesi hangi plan kapsamında yürütülecek?
 
2-Aşılarda öncelik kimlerin olacak?
 
3-Sağlık alanında personel eksikliği varken, hastanelerde hemşire bulunmazken aşıları hangi ekip yürütecek?
 
4-Aşılar nerelerde yapılacak? Bölgeler, merkezler belirlendi mi? Bu konuda belediyelerle görüşüldü mü?
 
5- Aşılama ve takibi için bir data işlem merkezi var mı? Yoksa kurulması planlanıyor mu?
 
6- Türkiye’de son çalışmaları 15 günde bitecek olan Sinovac aşısına onay verilmezse onun yerine KKTC’ye nereden aşı temin edilecek?
 
7- Ülkeye hangi marka aşılar gelecek? Sinovac (Çin) ve Pfizzer’in adı geçiyor. Oxford aşısı da getirilecek mi?
 
8-Güney’den geleceği açıklanan aşılar ne zaman Kuzey’e iletilecek?
 
9- Rumların Kuzey’e aşıları teslim etmek için istedikleri bilgiler nelerdir? Bu bilgilerin ne kadarı karşı tarafa verilmiştir?
 
10- Güney Kıbrıs’tan aşı alınamazsa B planı var mı?
 
11- Nüfusun bir bölümüne Çin’den gelecek aşılar, bir bölümüne de Avrupa’dan gelecek Pfizer aşısı mı yapılacak?
 
12- Aşıların muhafaza edileceği buzluklar nerede? Ne zaman gelecek? Buzluklar varsa kapasiteleri ne kadardır?
 
13- Aşının toplum içinde etkili olması için “%70 aşılanma şart” deniliyor. Peki aşı olmayı reddeden insanlara ne olacak? Ne gibi teşvik veya yaptırım düşünülüyor?
 
14- Aşıların ücreti nasıl olacak? Devlet mi birey mi karşılayacak?
 
15. Başka ülkelerde yasayan ve Ada'ya dönmek isteyen vatandaşlarımızdan orada aşılanmış olanlar geldiklerinde karantinaya alınacak mı?
 
16- Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve muhalefet liderlerini bir arada oturtup sosyo ekonomik hayata dönüş için planlama yapacak mı?
 
 
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