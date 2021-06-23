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Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor

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Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak isteyen onlarca kişi dün yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne akın etti

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Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
 
Aşı için kuyruk çilesi günlerdir bitmiyor. Aşı olmak için hem internetten randevu alan, hem de randevusuz onlarca kişi dün yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne akın etti, ortaya kaos çıktı.
Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak isteyen onlarca kişi sabah saatlerinde sıra numarası aldı.
Randevusuz gelen ve sıra numarası almak isteyen çok fazla kişi de Ayaktan Tanı Merkezi önünde sıcağın altında saatlerce beklemeye koyuldu. Sıra numaralarının sabah gelenlere barkod sistemi ile değil, elden verildiği, söz konusu durumun sıkıntı yarattığı ve bu nedenle sıra numarası olmadan, işlem yapılmaya başlandığı ifade edildi.
Randevu ile gelenler ise, hangi aşının yapılacağını bilmediğinden ve randevuları olmalarına karşın bu yığılmada beklemek durumunda kalmaktan yakındı.
 Ayaktan Tanı Merkezi önünde bekleyen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Onlarca kişinin bir an önce aşı olmak için Ayaktan Tanı Merkezi önünde sosyal mesafeyi de dikkate almadan yığıldığı gözlemlendi.

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