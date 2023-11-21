İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “Asgari ücretliye yüzde 48.5 maaş verilirse bütün iş yerlerini kapatalım. Ne üretim ne esnaf kalır” dedi

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “Asgari ücretliye yüzde 48.5 verilirse bütün iş yerlerini kapatalım” dedi. Esnafın maaş veremez durumda olduğunu belirten Arhun, “Esnafın yanında günübirlik kayıt dışı çalıştırdığı zencicik, arapçık Afrikalı var” dedi.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, bir programa konuk olarak soruları yanıtladı.

Arhun, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “Ocak ayında yüzde 48 buçuk oranında hayat pahalılığı uygulanacak” ifadelerinin yanlış bir açıklama olduğunu söyledi.

“Sayın Bakan’ın, asgari ücretin temmuzda yüzde kaçla artırıldığına hakim olduğuna inanmıyorum” diyen Arhun, Berova’nın maliye bakanı olduğunu ve devlet çalışanlarının ödenecek maaşları konusunda içinde olduğunu söyledi.

“Asgari Ücrette Çalışma Bakanlığı yetkilidir” diyerek Berova’yı eleştirmeye devam eden Arhun, “Maliye Bakanı hangi rakamlara hakim olacak ki? Bence kendi çıkıp açıklamasını düzeltsin” dedi.

Berova’nın açıklamasının asgari ücret masasında çalışan tarafı temsil eden Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun işine geldiğini belirten Arhun, “Asgari ücretliye yüzde 48.5 maaş verilirse bütün iş yerlerini kapatalım. Ne üretim ne esnaf kalır” dedi.

Esnafın artık maaş veremez durumda olduğunu ve yanında birini çalıştırmaz durumda olduğunu belirten Arhun, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“ESNAFIN YANINDA GÜNÜBİRLİK KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRDIĞI ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI VAR”

“Esnafın yanında günü birlik çalıştırdığı üçüncü ülke vatandaşları var değil mi? Esasında kayıt dışı. Kim beyan eder? Öğrenci diye gelmiş Afrika’dan. Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı olarak hükümetin bütünü olarak neden kayıt dışına kaçıyor ekonomi bunları düşüneceksiniz. Kayıt dışından şikayet ederdik. Sen asgari ücretliye 27 bin vereceksen kim neyi çalıştıracak?”

Asgari ücret masasının toplanması için çağrıda bulunan çalışan tarafını ve devlet tarafını mantığa davet ettiklerini kaydeden Arhun, hem 12’nci ayda hem de yeni yılın ilk ayında asgari ücretin belirlenemeyeceğini söyledi.

Arhun, “12’nci aydaki olmaz. Asgari ücreti artırmak demek, asgari ücretin vergiye sokulması demektir. Vergi dilimleri aşağıda kalacak. Hem piyasa hem de devlet sıkıntıya sokulacak” dedi.

