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“Asgari ücretli ölüme terk edildi”

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İşçi tarafı temsilcisi Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “8 bin 600 TL’yi onaylayanlar tatile gitti. Bizden masaya oturup 8600 TL’yi onaylayalım diye bekliyorlar” dedi

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“Asgari ücretli ölüme terk edildi”

Nisap sorunu yaşayan Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete tabut benzetmesi yaparak “Cenaze Başbakanlık önüne taşınıyor. Bu tabut içinde kul hakkı vardır ” sözlerine yer vererek Başbakanlık önünde açlık ateşi yakılacağına dikkat çekti.
Serdaroğlu, açıklamasının devamında “8 bin 600 TL’yi onaylayanlar tatile gitti. Bizden masaya oturup 8600 TL’yi onaylayalım diye bekliyorlar bunun sebebi iş veren değil devlettir. İşçi sendikasını tehditlerde olsa hayat pahalılığı altındaki ücreti onaylamak için biz o masaya oturmayız. Kendi sorumluluklarını bizim sırtımıza yüklemesinler. Bugün yaşanılanın sorunu devlettir. Biz, onlar yasa tanımamazlıklarına alet olmayacağız. Asgari ücretliler uyansın. İşinizi kaybetme korkusu ile tehditlere boyun eğmeyin. Biz olmazsak bu çarklar dönmez. Onun için asgari ücretli ölüme terk edildi. Cenazeyi Başbakanlık önüne taşıyoruz. Cenazemiz Başbakanlık önünde bir sonraki toplantıya kadar devam edecek” dedi.
"HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız" diyen işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu  bunun masadan kaçmak olmadığını vurguladı, açlık sınırı ve hayat pahalılığının göz ardı edildiğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.
 “Karnı doymayacaksa neden işçi işlesin?” diye de soran Serdaroğlu, “Bu ücreti veremeyiz” diyen işverenlere yanıt olarak da “Zor durumda işveren varsa araştırsınlar neden zor durumdadır. Kötü işlettiği için mi? İşletemezse kapatsın dükkânı” dedi.
 
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