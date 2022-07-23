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“Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılamaz"

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İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun “İşverenin yüzde 56’lık hayat pahalılığını maaşlara yansıtması mümkün değil” diye konuştu

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“Hayat pahalılığı maaşlara yansıtılamaz"

İşveren kesimini temsilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun masasında bulunan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun “Ortamın bu kadar gerilmesini arzu etmeyiz. Çalışan haklı, ciddi bir hayat pahalılığı var” dedi.
Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildiğini dile getiren Arhun, bu defa da bunun altında bir rakam verildiğini, söyledi, “Bunlar olabiliyor” dedi.
Arhun, 2022 yılının ilk asgari ücretinin o dönemin belirlenen hayat pahalılığı oranının üzerinde bir rakam olduğu, Haziran ayında belirlenen asgari ücretin ise %56’lık hayat pahalılığından daha düşük bir rakam olarak belirlendiğini söyledi.
Arhun: “O dönem fazlasıydı şimdi daha azı. Yani olabiliyor böyle durumlar normal. İşverenin %56’lık hayat pahalılığını maaşlara yansıtması da mümkün değil” diye konuştu.
 
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