banner913
banner932
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
21 0
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
Şampiyon Melekler'in aileleri: Öncelikli beklentimiz anıt mezarların bir an önce yapılması
13 0
 
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
YDÜ , 9 alanda dünyanın en iyileri arasında
33 0
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
Öğrencilerin yüzde 40’ı vatandaş değil
26 0
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy çöplük alanında çıkan yangına ilişkin bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
13 0
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
17 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
12 0
banner964

Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi

banner476

Asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi

banner825
Asgari ücrete yapılan itiraz reddedildi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 12 Temmuz tarihindeki toplantıda 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. İtiraz reddedilirken; asgari ücret, devlet ve işveren taraflarının oyu ile net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koymasının ardından, devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu  ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.
Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.