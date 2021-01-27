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Asgari ücret covit-19'a takıldı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılması planlanan ikinci toplantısı, hem ‘kapanma’ kararı, hem de İşverenler Sendikası’nın 5 üyesinden 2’sinde değişikliğe gidilmesi nedeniyle ertelendi.

Asgari ücret covit-19'a takıldı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılması planlanan ikinci toplantısı, hem ‘kapanma’ kararı, hem de İşverenler Sendikası’nın 5 üyesinden 2’sinde değişikliğe gidilmesi nedeniyle ertelendi.

YENİDÜZEN’e konuşan Komisyon Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, “Kapanmanın olduğu yerde, toplantı yapılmaz” dedi, açılma kararının adından toplantının kaldığı yerden devam edeceğini aktardı.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise Pazartesi günü yapılan gayrı resmi görüşmede sendikadan istifasını sunan 2 isim yerine  bakanlıktan yeni atama yapılması talebinde bulunduklarını dile getirerek, toplantının bu nedenle ileri bir tarihe iletildiğini kaydetti.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-iş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

 “Hükümet, sorumluluklarından kaçıyor”

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Pazartesi günkü gayrı resmi toplantıda İşverenler Sendikası’nın asgari ücrete yönelik rakamsal bir çalışma yerine, üye değişikliğine gidilme talebini masaya yatırdığını aktardı. Serdaroğlu, “İşverenler Sendikası, asgari ücreti artırmama talebindedir” diye konuşarak, “bu istifa bahane edilemez, yanlıştır” şeklinde konuştu. Önceki gün Komisyon Başkanı Çelebi Ilık ile görüştüklerini ifade eden Serdaroğlu, toplantının yapılmamasıyla ilgili “kapanma” kararının öne sürüldüğünü kaydetti. Serdaroğlu, hükümetin sorumluluklarından

Kaynak:YENİDÜZEN

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