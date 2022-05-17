Güngör ihalesi iptal

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin "işletme Hakkı Devri Yönetimi" ile özelleştirilmesi ihalesini iptal etti



29 Nisan 2022 tarihinde ihaleye çıkan fakat 17 Mayıs 2022 tarihine ertelenen KKTC devletine ait Güngör katı atık depolama tesisinin işletme hakkı devir yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde şartnamenin tek bir adresi tarif ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Kamu Hizmeti Komisyonu ve Maliye Bakanı Sunat Atun bu iddialara sessiz kalmadı ve söz konusu ihaleyi iptal etti.

İhalenin rekabet şartlarına uygun şekilde hazırlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere önceki ihalende şartnamenin "9-5 nci maddesindeki yeterlilik için istenen belgeler tek bir firmayı işaret ediyordu.

29 nisanda kapanacak ihale önce 17 Mayıs'a ertelenmiş, rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşturulmak istendiği belirtilmişti.

