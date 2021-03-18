ASELSAN ile işbirliği

KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı



Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC’de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanması nedeniyle Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı toplantı düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı tanıtım etkinliği ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer aldı. Başbakan Yardımcısı Arıklı tanıtımda yaptığı konuşmada, ODTÜ’nün üniversiteler arasında bir marka ve kalite sembolü olduğuna işaret ederek, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın başta KALTEV ve TEKNOPARK çalışmaları ile bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımlara öncülük yapacağına inandığını belirtti.

Arıklı, ASELSAN’ın Türkiye’nin teknoloji alanında dünyaya meydan okumasında cesaret veren bir dünya markası olduğunun ve KKTC’de faaliyet gösterip özellikle enerji sahasında işbirliği çalışmaları yapmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkedeki teknolojik eksikliklerden dolayı güneş enerjisinden yeterince faydalanılamadığını ifade eden Arıklı, eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda yapılacak çalışmalarla KKTC’nin önünün açılacağını ve işbirliği sayesinde enerji açığının kapanmasına katkı konulacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Arıklı’nın konuşmasının ardından ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu ve Aselsan Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürü Ersel Ercek tarafından yapılan enerji sistemleri ve akıllı şebekeler, KKTC elektrik şebekesi analiz çalışmaları, amaçlar ve hedefler ile ilgili sunumlar yapıldı.

