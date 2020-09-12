“Asansör yerine merdiven kullanın”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan covid-19 nedeniyle asansör yerine merdiven kullanımı uyarısı yapıldı

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası son günlerde yayılımı artan COVİD-19 virüsünün kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle asansörlerde de gerekli sterilizasyonun sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner Covid-19 yayılımı nedeniyle acil olarak alınması gereken tedbirler konusunda açıklama yaptı.

Yarkıner, zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün olduğunca merdivenlerin kullanılması gerektiğine işaret ederek, “Asansörlerde taşınan insan sayısının azaltılmalı ve 1 m2’ye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımı sağlanmalı” dedi.

Asansörün beklediği katta, binanın dış havaya açılan kapısı veya penceresi varsa açık tutulması gerektiğini kaydeden Yarkıner, “Ancak bekleme halinde iken, varlık sensörüyle çalışan UV-C ile dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalı” ifadesini kullandı.

Yarkıner şöyle devam etti:

“ Asansör kapısı girişlerine, asansöre binebilecek kişi sayısı belirtilmeli ve bu sayıdan fazla kişinin içeri girmesi engellenmelidir ve bu hususta talimat asılmalıdır; Asansör kapı girişine 1.5 m sosyal mesafe kuralına uygun olarak asansöre giriş için bekleyen kişilerin zeminde duracakları yerlere işaretlemeler yapılmalıdır; Asansör içinde kişilerin duracağı zemin işaretlenmelidir. İşaretlemede kişilerin duruş istikametleri belirtilmelidir. Kişilerin duruş istikametleri birbirini görmeyecek şekilde işaretlenmelidir.; Asansörlerde mümkünse hiç konuşulmamalıdır, konuşulması zorunlu ise bağırarak veya ağzından damlacıklar çıkmasına sebep olacak şekilde konuşulmamalıdır.; Asansör kullanılırken el; ağıza, buruna, kulağa ve göze götürülmemelidir ; Asansörde hapşırılacağı veya öksürüleceği zaman hemen ağız, tek kullanımlık mendil veya kolun iç kısmı ile kapatmalıdır; Asansörün iç duvarlarına dokunulmamalı, asansör içindeyken sırt diğer kişilere dönük ve asansör tabanına bakacak şekilde baş eğik tutulmalıdır.”

