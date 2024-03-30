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"Artık yeter"

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CTP lideri Erhürman: "Artık yeter. Ne yoksulluğu ne yolsuzluğu ne de yokluğu kabul ediyoruz. Geçirdiğimiz her bir dakika, geri döndürülemez yeni zararlar olarak bize geliyor"

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"Artık yeter"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar popülizmden kaçındıklarını ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.
“Popülizme ve magazine devam edersek, bu bizi yok oluşa sürükler” diyen Erhürman, kişiler üzerinden konuşmanın “sert muhalefet” olarak değerlendirilmesini eleştirdi.
Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Erhürman, bugün saat 10.30’da Gazimağusa’da  yapacakları yürüyüşü anımsattı ve “Yaşatılanları kabul etmediğimizi Mağusa’da da söyleyeceğiz, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.
Diğer üniversitelerde de hızlı bir denetim süreci başlatılması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Popülist yaklaşım isimlere takılıyor, dizi film izler gibi oraları izliyor. Bu taraftan da olan oluyor. Bir şahsı konuştuğunuz zaman, sorun bitmiyor. Bütün mesele olay odaklı düşünüp yapılması gerekenleri yapmaktır” dedi.
Bugün Gazimağusa’da sokakta olacaklarını hatırlatan Erhürman, “Biz samimiyetle bu yönetmeme halinin kabul edilebilir bir hal olmadığını söylüyoruz. Artık yeter. Ne yoksulluğu ne yolsuzluğu ne de yokluğu kabul ediyoruz. 2024’ün erken seçim yılı olması  ve iradenin yenilenmesi gerekir. Geçirdiğimiz her bir dakika, geri döndürülemez yeni zararlar olarak bize geliyor. Salt şikâyet etmek yetmiyor. Hem ağlarım hem giderim hali tamam değil” diye konuştu.
 
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