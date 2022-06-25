Artık güvendeler

Kantara'da bugün günün ilk saatelerinde yağan yağmurla sönen yangından iyi bir haber geldi.
Taşkent Doğa Park ekipleri, yangın içerisinde kalan bir köpek ve yavrusunu kurtardığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, anne köpeğin dumandan etkilendiği ve ön patilerinde yanıkların olduğu yavru köpeğin ise durumunun daha iyi olduğu belirtildi
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