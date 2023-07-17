Artık Bir Yastıkta 40 Yıl Geçmiyor

Mahkeme istatistiklerine göre, Kuzey Kıbrıs’ta; 2022 yılı içerisinde 1247 evlenme akdi imzalandı. Buna karşın 945 boşanma işlemi gerçekleşti

Günümüzde çiftler artık kaç yıllık evli olursa olsun mutsuz oldukları bir evlilik birlikteliğini sürdürmüyor.

Boşanmaların yarısından fazlası ise anlaşmalı şekilde gerçekleşiyor.

Mahkeme Faaliyet Raporlarına göre, 2022 yılında boşanma sayısında yüzde 5,59 artış gözlemlendi.

6 ile 10 yıl arasında evli kalan 945 çift 2022 yılında anlaşmalı olarak ayrıldı. Mahkeme faaliyet raporlarına göre, ayrılan çiftlerin 250’sinin 16 yıldan fazladır evli oldukları belirtilirken, 161’inin 11-15 yıl 56’sının 4 ile 5 yıl, 55’inin 1 yıl, 54’ünün ise 2 ve 3’er yıl evli kaldıkları ifade edildi.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK

Ülke genelindeki Aile Mahkemeleri’nde; 2022 yılında neticelendirilen 945 boşanma davasında, boşanma nedeni olarak zina, cana kast, fena muamele, cürüm ve haysiyetsizlik yok.

Mahkemeye sunulan boşanma gerekçeleri arasında en yaygın olarak “şiddetli geçimsizlik” dikkati çekiyor.

2022 faaliyet raporlarına göre, 278 çift boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe olarak gösterdi. 38 çiftin ayrılık nedeni ise boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması.

ONLARCA ÇOCUĞUN YUVASI DAĞILDI

2022 yılında evlilik akdini resmen sonlandıran 945 çiftten 313’nün 1 çocuğu, 294’ünün çocuksuz olduğu kayıtlara geçti. Raporlara geçen kayıtlara göre, 271 çiftin 2, 60 çiftin 3, 3 çiftin 5, 2 çiftin 4, 2 çiftin ise 6 ve üzeri çocuğu bulunuyor.

EVLİLİKLERİN 498’İ LEFKOŞA’DA

Resmi verilere göre; çiftlerin 498’i Lefkoşa’da evlendi. Bunun yanı sıra 308 çiftin Mağusa’da, 250’sinin Girne’de evlendiği kayıtlara geçti. Diğer dağılım şöyle: İskele 102, Güzelyurt 65, Lefke 24.

EVLİLİKLERDEN 515 BİN TL GELİR

İstatistiklere göre; 2022 yılında Evlendirme Memurları tarafından, Resim ve Ruhsat Geliri olarak 515 bin TL damga pulu tahsil edildi. İstatistiklere göre; 2021 yılında Evlendirme Memurları Tarafından Tahsil Edilen Resim ve Ruhsat Geliri olarak 510 bin 261 TL damga pulu tahsilatı yapıldı. 2020’de ise 951 evlenme akdi gerçekleşmiş, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 352 bin 430 TL’lik damga pulu tahsilatı yapmıştı.

