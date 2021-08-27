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“Arıklı’ya teessüflerimi iletiyorum”

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Eğitim Bakanı Amcaoğlu, tüp gaz zammını basın açıklamasıyla öğrendiğini belirtti ve “Arıklı’ya teessüflerimi iletiyorum” dedi

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“Arıklı’ya teessüflerimi iletiyorum”
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldığı bir tv programında tüp gaz zammına yönelik açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’na teessüflerini ileten Amcaoğlu, Arıklı’nın yaptığı zammı hükümetin yaptığı yönündeki açıklamaları manidar bulduğunu söyledi.
Amcaoğlu, tüpün denetimli mal kapsamında olmadığını, tüp gazı getiren iki şirket bulunduğunu ve arz- talep dengeleriyle zam görüşmelerinin olağan olduğunu ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak 17 TL’lik zammı yapılan basın açıklamasıyla öğrendiğini belirtti. Amcaoğlu, “ Tüp Denetimli mal kapsamında değil. Bu yüzden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu konuda üstlendiği sorumluluk ve zammı hükümet yaparmış gibi yaptığı açıklamalar çok manidar.  Orada iki tane arz- talep dengeleriyle ilgili ürünü getirme noktasında işletme var. Devlet tabi ki bir etken oluşturacaksa bir şey yapmak zorundadır ama Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak 17 TL’lik zam yapıldığından, kimin nasıl yaptığından haberim yok.  Bakan açıklama yapmış yaptığı açıklama kendisini bağlar buradan da teessüflerimi iletiyorum” dedi.
 
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