Arıklı’ya “cinsiyetçi yorum” tepkisi

YDP Başkanı Arıklı, sosyal medyada kendisine “Gel seni daha genç birisine tatmin ettirelim” şeklinde mesaj yazan kişiye “Memnun olurum. 90-60-90 tercihimdir” şeklinde yanıt verdi





Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadaki cinsiyetçi yorumu nedeniyle tepki topladı.

Arıklı geçtiğimiz gün “Ünal Üstel bizi tatmin ederse kaldığımız yerden devam ederiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Arıklı dün sosyal medyada kendisine “Gel seni daha genç birisine tatmin ettirelim” şeklinde mesaj yazan bir kişiye “Memnun olurum. 90-60-90 tercihimdir” şeklinde yanıt verdi.

Arıklı’nın bu cevabı tepki çekti. CTP milletvekili Doğuş Derya, “Sabrımızı zorlama faşist Arıklı” diyerek en sert tepkiyi ortaya koydu.

Doğuş Derya, şu paylaşımı yaptı:

“Solculara işkence etme fantazisinden kadınları cinsel tatmin nesnesi sanma fantazisine kayan Erhan Arıklı, her zamanki gibi hadsizce konuşuyor! Cinsiyetçi maçoların hepsi faşist değil ama bütün faşistler aynı zamanda cinsiyetçi maçolardır.”

ÖZDENEFE: “HADDİNİ BİL ARIKLI”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de “haddini bil Arıklı” diyerek şu paylaşımı yaptı:

“İktidar ortağı YDP, UBP’ye ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. UBP’nin bu politik ayarları sineye çekmesi elbette kendi bileceği iş. Ancak, konu cinsiyetçi söylemlerle kadınları aşağılar bir noktaya geldiğinde bu iş UBP’yi aşar.

Kadını bir tatmin aracı olarak gören kadın düşmanlarının ve temsil ettikleri faşist zihniyetin bu ülkeye verecek hiç bir şeyi yoktur.

Haddini bil Arıklı!”



