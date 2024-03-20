Arıklı'nın teklifine Atalay'dan ret

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP genel başkan adayı Talip Atalay’ın başkanlık yarışından çekilmesini istedi. Atalay ise "YDP artık Erhan Arıklı’nın olmayacak" dedi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri ve genel başkan adayı Talip Atalay’ın başkanlık yarışından çekilmesini istedi.

Girne’de iftar yemeğinde partilileri ile buluşan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “‘Gel bu macerayı sonlandır. Adaylıktan çekil. Bertan Kardeşimizi de yanımıza alıp 28 Nisandaki Kurultayı, ‘Şahlanış Şöleni’ne çevirelim’ dedim…” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Batı Girne bölgesi için düzenlediğimiz iftar yemeğine 1000’in üzerinde partilimiz şeref verdi…

Yaklaşık 200 Partilimiz de maalesef kapıdan geri döndü.

Maksat, iftar açmak değildi elbet. Maksat, Meşaleye sahip çıkmaktı.

Yaptığımız konuşmada Talip Hocama; “Gel bu macerayı sonlandır. Adaylıktan çekil. Bertan Kardeşimizi de yanımıza alıp 28 Nisandaki Kurultayı, ‘Şahlanış Şöleni’ne çevirelim” dedim…

TALİP ATALAY, BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ö yandan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın başkanlık yarışında rakibi olan YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’a “Başkanlık yarışından çekil” açıklamasına Atalay yanıt verdi.

Atalay, Arıklı’nın hayal gördüğünü, kast ettiği konuşmanın yaşanmadığını söyledi.

Erhan Arıklı’nın gerçeklerin farkında olduğu için algı yaratmaya çalıştığının altını çizen Atalay “Ben kendisine çağrı yapıyorum; Bu yarıştan vazgeç gel bu partiyi benim başkanlığımda birlikte yönetelim” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi’nin Erhan Arıklı’nın partisi olmadığına dikkat çeken Atalay “YDP artık Erhan Arıklı’nın olmayacak. Ben kazanırsam YDP’nin başkanı olacağım. Ama YDP benim olmayacak. Benim başkanlığımda bir YDP herkesi kucaklayacak. Erhan beyin eskiden yaptıkları ve karakteri YDP’nin kucaklayıcı bir parti olmasının önündeki en büyük engel” dedi.

