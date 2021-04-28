Arıklı nedeniyle hibe projeleri askıda iddiası

Avrupa Komisyonu’nun, Derinya olaylarından ötürü Interpol’da dosyası olduğu gerekçesiyle Erhan Arıklı’nın Ekonomi Bakanı olmasından dolayı hibe projelerini askıya aldığını iddia edildi. Arıklı ise iddiaları reddetti



Güney’de yayımlanan Kathimerini Gazetesi, önemli bir iddia ortaya attı. Pavlos Xanthoulis’in haberine göre, Avrupa Komisyonu, Derinya olaylarından ötürü Interpol’da dosyası olan Erhan Arıklı’nın Ekonomi Bakanı olmasından dolayı hibe projelerinin askıya alındığını iddia etti.

Arıklı’nın mevkisinden dolayı 1 Milyon Euro değerindeki projenin iptal edildiği belirtildi.

Kathimerini’de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın yetkisi dahilinde olan programların, alt yapı çalışmalarının finansörlüğünü askıya aldı. Gazeteye ulaşan teyitli bilgilere göre Avrupa Komisyonu söz konusu kararı Arıklı’nın isminin Tasos İsaak Davası’nda geçiyor olması nedeniyle aldı.

Kathimerini’ye göre Arıklı’nın hükümet ortağı olmasıyla beraber Kıbrıs Cumhuriyeti, söz konusu siyasetçinin geçmişi ve İnterpol tarafından aranıyor olmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirdi. Bu bilgilendirme sonrasındaysa Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk tarafıyla ilgili bazı projeleri askıya alma kararı aldı.

Kathimerini söz konusu haberinde Kıbrıs Türk tarafındaki AB yatırımlarının KKTC makamlarının aracılığıyla değil, direkt yapıldığı hatırlatmasında bulundu. Buna rağmen, Komisyon Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirilmesi tasarlanan projelerin bir şekilde Arıklı’nın yetki sınırları içerisinde kalabileceği öngörüsü temelinde Kıbrıslı Türklerle ilgili bazı projeleri dondurmaya karar verdi.

Kathimerini söz konusu haberinde Arıklı’nın geçmişiyle haklarında uluslararası arama kararı olan şahısların bilgilerine de yer verdi.

Güney Kıbrıs, Ağustos 1996’da Mağusa’daki Derinya’da Kıbrıslırum motosikletlilerin sınır delme girişiminde çıkan olaylarda ve bayrak direğine tırmanarak Türk Bayrağı’nı indirmeye çalışan; Tassos İsaak ve Solomon Solomo adlı iki Kıbrıslırum’un öldürülmesinden “sorumlu” olarak, başta dönemin Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve başka üst düzey yöneticilerle birlikte Erhan Arıklı’nın ismini de İnterpol’e bildirmişti.

ARIKLI YANIT VERDİ

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Errhan Arıklı, İnterpol tarafından aranıp aranmadığını bilmediğini söyledi.

Arıklı, Kathimerini gazetesinde "AB’nin Ekonomi Bakanlığı’ndaki bir projeyi Erhan Arıklı'nın bakan olması nedeniyle iptal edildiği" yönündeki çıkan habere yanıt vererek, “Bu iddialar artık kabak tadı verdi” dedi.

Cenevre'deki görüşmeye gitmemesinin gerekçesi olarak da Arıklı, "Sonucunu bildiğim bir toplantıyı, dışarı çıkmadan karantina otelinde beklemek işime gelmedi” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bu iddialar artık kabak tadı verdi...

Kathimerni gazetesi AB'nin Ekonomi Bakanlığındaki bir projeyi benim Bakan olmam dolayısı ile iptal ettiğini yazmış.

Türkiye’den gelen en ufak bir eleştiri karşısında derhal "Kıbrıslılık gururu" kabaran ve Türkiye’ye en ağır ifadelerle saldıran malum kesim, AB karşısında süt dökmüş kedi gibi suskun. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" diyorlar.

-Mesele ne peki?

-Efendim ben İnterpol tarafından aranıyormuşum. Hatta bu yüzden Cenevreye gidememişim.

-İnterpol beni niye arıyormuş? Ne suç işlemişim.

-1997 de Motorsikletliler tarafından çıkartılan sınır olaylarında, ölen bir şahıs için Rumlar beni ve bazı üst düzey KKTC yöneticilerini azmettirici olarak İnterpole bildirmişler.

-Peki Motorsikletli Rumlar sınırlarımıza niye gelmişti?

Çiçek toplamak için mi, yoksa piknik yapmak için mi?

-Sınırlarımızı delmek ve Kuzeyin işgal altında olduğunu dünyaya duyurmak için Berlin’den yola çıkmışlardı. Avrupa’yı bir baştan bir başa geçip, soluğu Girne’de alacaklardı.

-Rumlar benimle birlikte azmettirici olarak başka kimlerin isimlerini bildirmişti interpole?

-Rahmetli Rauf Denktaş, Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı, Polis Müdürü Erdal Emanet vs.

-Bu liste hukuki mi, siyasi mi?

-Elbetteki siyasi. Nitekim Türkiye’nin girişimleri ve tepkileri üzerine Denktaş'ın ismi derhal o listeden çıkartıldı. Ben dahil diğer isimler bu konu ile ilgilenmediği ve interpol nezdinde herhangi bir girişimde bulunulmadığı için Rumların başvurusu orda duruyor.

-Bu konu beni üzüyor mu?

- 2 Rumun o olaylarda hayatını kaybetmesi elbette üzüntü verici. Ben Derinyada o olaylar meydana gelirken, Lefkoşa’da idim. Türkiye’den gelip Ledra Palas'ta toplanan grubu sakinleştirmeye çalışıyordum. Keşke o olaylar olmasaydı. Ama KKTC’nin ve onun sınırlarının varlığı dünyaya bir kez daha ilan edildi. Ayrıca dünya Güneyin hükümranlığının KKTC sınırlarında bittiğini o olaylardan sonra daha iyi anladı. O olaylardan sonra bir daha sınır delme girişimi olmadı. Rumlar bile sınırlarımıza saygı duydu. Kapılar bu karşılıklı saygı neticesinde açılabildi. Ama dediğim gibi keşke Motorsikletliler böyle bir propaganda yolu seçmeseydi. Ve o iki genç hayatını kaybetmeseydi...

-Bu konu ile ilgili başım derde girdi mi?

-Evet, bir kere Kırgızistan’da iken bir ihbar üzerine Kırgız İnterpolü beni tutuklayıp mahkemeye çıkardı. Kırgız Hakim, Güney Kıbrıs’tan gelen dosyanın içeriğine bakıp güldü. "Bu dosya ile mi seni suçluyorlar. Ve siz Kırgız Görevliler, bu gayrı ciddi dosya ile bu şahsı tutuklamaya utanmıyor musunuz? Şimdi her devlet canının istediği bir kişiyi herhangi bir delil, herhangi bir mahkeme kararı olmadan interpole bildirirse bu işin sonu nereye varır düşündünüz mü?" diyerek mahkeme zabıtlarına geçen bir konuşma yapmış ve beraat hükmü vermişti.

-Peki Cenevre’ye bunun için mi gitmedim?

-Elimde Türkiye’nin Diplomatik pasaportu var. İstersem Cenevre’ye gidebilirdim. Ama sonucunu bildiğim bir toplantıyı, dışarı çıkmadan Karantina Otelinde beklemek işime gelmedi.”

