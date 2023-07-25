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Arıklı hastanelik oldu

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Arıklı hastanelik oldu
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mide rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı.
Arıklı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.
"Acı patlıcanı kırağı çalmaz demiş eskiler. Son günlerde yaşadığımız stres ve yorgunluğa bir de mide problemi eklenince soluğu Burhan Nalbantoğlunda aldık. Kendi rızamla gelmiş değilim. Sultanımın baskı ve şantajı neticesi buradayım. Şükür iyiyiz. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah."
 
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