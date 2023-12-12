İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Sendika Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un sözlerinin kendilerini üzdüğünü belirtti

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Sendika Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un asgari ücret tespit çalışmaları çerçevesinde “Ücretinden memnun olmayan Kıbrıslı Türkler ülkeden ayrılarak, Avrupa’ya gidip çalışsın.” sözlerini

araştırmak için görevlendirme yapıldığını belirtti. Hasan Sungur, yayınlanan videoda montaj olabileceğinden şüphelendiklerini ifade ederek, “Sendikamızın bir misyonu vardır; iş barışını koruyarak, çalışanları en iyi noktaya getirebilmek. Maksimum tüm rakamı zorlayarak, vatandaşlarımızın ülkeden göç etmesini engellemek.” diye konuştu.

“Metin Arhun’un açıklamaları bizi üzdü” diyen Sungur, konunun yanlış anlaşıldığının altını çizdi ve “Yanlış anlaşılmalar zinciri umarım çözülecek. Tek işçimizin dahi ülke dışına çıkmasını istemiyoruz. Metin Bey ile konuştuk ancak açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Formüller geliştirmemiz gerekiyor. Hür-İş ile yapacağız çalışmalarla ortak yere varmaya çalışacağız.” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, işçi ve işveren olmadan ülkede üretimden ve ekonomik hayattan söz etmenin mümkün olmadığını belirterek, tüm sorumlu kesimleri sağduyu ve sakinliğe davet etti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “son günlerde çalışma hayatı barışını tehdit eden gereksiz gerginlik nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu” ifade edildi.

Açıklamada, “toplumsal barışın, en önemli unsurlardan biri olan işçi- işveren ilişkilerinde tırmanan gereksiz gerginlik nedeniyle tehdit altında bulunduğu ve toplumun her kesiminde huzursuzluk yarattığı” belirtildi.

İşçi ve işveren olmadan ülkede üretimden ve ekonomik hayattan söz etmenin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, “Her kesimin kendine münhasır ve vazgeçilmez bir önemi ve değeri vardır. Birbirimizden uzaklaşmak ve ayrı düşmek aynı zamanda toplumsal varlığımıza da zarar verebilecek bir unsurdur” denildi.

İşçi ve işveren ilişkilerinin, sağlam ve huzurlu bir temelde olmasının aynı zamanda toplumsal huzur ve temellerin sağlam olması ile ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, gelinen noktada tüm sorumlu kesimlere sağduyu ve sakinlik çağrısı yapıldı.

Sağduyu ve sakinlik içerisinde mevcut gerginliği azaltmak için herkesin adım atmaya davet edildiği açıklamada, “Çalışanlarımız ailemizin bir parçasıdır. En iyi imkânları işverenler olarak çalışanlarımıza sunmaktan kıvanç duyarız” denildi.

İş barışından işçi ve işverenin de yarar göreceği kaydedilen açıklamada, el birliği ile ülkede milli gelirin artırılması ve birlikte daha yüksek refah seviyesine ulaşılması dilendi.

