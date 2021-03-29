Araçta yarım ton kaçak et

Demirhan’da bir araçta polis tarafından yapılan aramada toplam 500 kilogramın üzerinde kaçak et ele geçirildi



Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda sağlıksız koşullarda Güney Kıbrıs'tan kaçak getirilen yaklaşık 600 kilo muhtelif hayvan eti ele geçirildi.

Polis 41 yaşındaki zanlı Murat Seyitoğlu'nu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkardı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisin açıklamasında gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 25 kilo süt tozu tespit edildiği duyurulmuştu.

