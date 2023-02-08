Anne ve iki çocuğu enkazdan kurtulamadı

Kıbrıs’tan Kahramanmaraş’a tatil için giden Arda Akbaba, annesi Elif Akbaba ve ablası İlknur Akbaba, deprem felaketinde hayatlarını kaybetti

Değirmenlik bölgesi, Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle yıkıldı.

Kahramanmaraş'a tatil için giden Akbaba ailesinin üç ferdi enkazdan kurtarılamadı.

Şubat tatili için KKTC’den memleketi Kahramanmaraş’a giden Miracle Değirmenlik Spor Kulübü U16’daki sporcusu Arda Akbaba ile annesi Elif Akbaba ve kız kardeşi İlknur Akbaba depremde hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan Akbaba ailesinden bir süredir haber alınamıyordu.

Arda Akbaba'nın Değirmenlik Lisesi'nde, İlknur Akbaba'nın ise UKÜ'de öğrenci olduğu öğrenildi.

Acı haberi Miracle Değirmenlik Spor Kulübü duyurdu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“U16’daki sporcumuz Arda Akbaba ve ailesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar tüm sportif çalışmaları iptal ediyoruz. Arda ve ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun”

Ayrıca Elif Akbaba’nın çalıştığı işyeri Edip Elektronik de taziye mesajı paylaşarak, iş arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

