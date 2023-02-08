“Yaşananlara inanmak istemiyorum”

Depremde annesi ve kardeşi ile hayatını kaybeden İlknur Akbaba’nın ardından öğretmeni Hacer Çobanoğlu, yaşananlara inanmak istemediğini ifade etti

Kahramanmaraş’taki depremde annesi ve kardeşi ile hayatını kaybeden İlknur Akbaba’nın öğretmenlerinden Hacer Çobanoğlu, yaptığı paylaşımda yaşananlara inanmak istemediğini ifade etti.

Çobanoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Canım İlknurummm inanmak istemiyorum. AML’de tanıyıp çok sevdiğim ve daha bir kaç gece önce çalıştığın markette konuştuğum güzel kızım. Hem okuyup hem çalışan, vefalı melek kalpli İlknurum. Maraş’ta tatildeymişsin. Ah be kuzum. Senin, annenin ve kardeşinin mekanları cennet olsun. Yattığınız yer Nur olsun”

