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Andri Anastasiadis’ten Asya bebeğe ziyaret

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis, Güney’deki Makarios Hastanesi’nde tedavi gören SMA hastası Asya bebeği ziyaret etti.

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Andri Anastasiadis’ten Asya bebeğe ziyaret

Ziyaret, Asya bebeğin resmi sosyal medya hesabından fotoğrafla paylaşıldı.
Asya bebeğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Anastasiadis'in Sevgili eşi Andri Anastasiadis minik kelebeğimiz Asya'mızın misafiri oldular.. Kendilerine bu güzel ziyaretlerinden ve desteklerden dolayı sonsuz teşekkürler” denildi.
 
 
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