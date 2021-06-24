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Anayasa Mahkemesi HP'nin durdurulması kararını iptal etti

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Kamuda örgütlü 6 sendika tarafından, hayat pahalılığının dört ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, açılan davada, Anayasa Mahkemesi hayat pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi oyçokluğuyla iptal etti

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Anayasa Mahkemesi HP'nin durdurulması kararını iptal etti
Anayasa Mahkemesi, sendikaların başvurusu üzerine dosyalanan davayı sonuçlandırarak, hayat pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnameyi oyçokluğuyla iptal etti. 
Kamuda örgütlü 6 sendika tarafından, hayat pahalılığının dört ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, açılan davaya ilişkin karar bugün okundu. 
Davanın sonuçlanmasının ardından sendikalar adına KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve Avukat Öncel Polili basına açıklama yaptı. 
BENGİHAN 
KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, yürütmenin yasa gücünde kararnameyle hayat pahalılığını dört ay süreyle durdurma kararı aldığını anımsatarak, 6 sendikanın kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladığını, davanın sonucunun bugün açıklandığını söyledi. 
Anayasa Mahkemesi’nin oyçokluğuyla, yürütmenin çıkardığı yasa gücünde kararnameyi iptal ettiğini dile getiren Bengihan, mahkeme heyetine teşekkür etti. 
Dava okunurken, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının hükümetin, Meclis’in çalıştığı bir dönemde yasa gücünde kararname çıkardığına vurgu yaptığını söyleyen Bengihan, yargıçların, yasa gücünde kararnamenin istisnai bir yetki olduğu ve kamu yararı içermesi gerektiği üzerinde durduğunu belirtti. 
Begihan,” Anayasa Mahkemesi’nin Meclis çalıştırılmadan ve bütçede hayat pahalılığı ödeneğine pay ayrılmışken, hukuk dışı bir şekilde hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına müsaade etmediğini” belirtti. 
Bengihan, hükümetin Meclisi baypas edip yasa gücünde kararnameler çıkararak hakları budamasına izin vermeyeceklerini söyledi. 
POLİLİ 
Avukat Öncel Polili de mahkemenin sadece hayat pahalılığı ödeneği bağlamında değil, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, güçler ayrılığının korunmasına yönelik bir karar ürettiğini, bu açıdan da önemli olduğunu belirtti. 
“Bakanlar Kurulunun, COVID 19 pandemisini bahane ederek Meclis yerine geçip karar aldığını” söyleyen Polili, böyle bir kararın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülerek alınması gerektiğini kaydetti. 
Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuru yapan sendikalar, şöyle: 
“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN,  KTHES.”
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