Raif imzayı attı

Küçük Kaymaklı daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Raif Pehlivan'a resmi imzayı attırdı.
Gençlik Gücü'nden kiralık olarak transfer edilen başarılı kaleci Raif Pehlivan kendisini yeniden Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attı.
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