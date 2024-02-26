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Amcaoğlu ucuz atlattı

Bisiklet sürerken kaza geçiren Bakan Amcaoğlu’nun köprücük kemiği kırıldı

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Amcaoğlu ucuz atlattı
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, önceki gün Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde bisiklet sürerken bir kaza geçirdi. Yılmazköy - Gönyeli arasında bisikletten düşen Amcaoğlu'nun köprücük kemiği kırıldı. Amcaoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavisinin ardından açıklamada bulundu.
11 yıldır bisiklet sporu ile uğraştığını belirten Amcaoğlu, "İlk kez böyle bir kaza atlattım ve sağ köprücük kemiğini kırdım. Arayıp soran geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Amcaoğlu, "Olur böyle küçük kazalar deyip yola devam etmek lazım. Şükürler olsun…" dedi.
 
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