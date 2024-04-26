Lefkoşa'da sirenlerini açarak ters şeride geçen ambulans, kazaya yol açtı, üç kişi hafif yaralandı

Lefkoşa'da dün meydana gelen trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı.Kaza saat 15:00 sıralarında, Bedreddin Demirel Caddesi'nde meydana geldi.RHA 4370 plakalı ambulans aracı şehir merkezine doğru ters şerit içerisinden sirenleri açık şekilde kullanan 23 yaşındaki İbrahim Berkem Erulkü, yolun sağında bulunan Gzt Kemal Togan Sokak kavşağına yaklaştığı esnada, önünde solunda kendi şeridinde aynı istikamete doru seyreden ve sağdaki Gzt Kemal Togan Sokak kavşağına geldiğinde sağa dönüşe geçen 51 yaşındaki Güldöne Koşar yönetimindeki SM 741 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.Kontrolsüz bir şekilde savrulan SM 741 plakalı salon araç, o esnada karşı istikamete ambulansın geçmesi için durmakta olan 45 yaşındaki Olena Trvfonova yönetimindeki RD 505 plakalı salon araca ön kısmına çarptı.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan SM 741 plakalı araç sürücüsü Güldöne Koşar ile RHA 4370 plakalı ambulansta bulunan sağlık görevlileri 27 yaşındaki Nurşen Mahmutoğlu ve 40 yaşındaki Kadriye Kamaç, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.