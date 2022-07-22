Altınöre torağa verildi

Hamitköy’ün sevilen siması Gürsel Altınöre bugün toprağa verildi. 60 yaşında hayata veda eden Altınöre’nin cenazesi bugün Hamitköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakiben Hamitköy mezarlığına defnedildi.Futbol ve Hamitköy Spor Kulübü sevdalısı olan Gürsel Altınöre'nin cenaze törenine yakın dostu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Hamitköy muhtarı Feyzullah Bostancı, ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.Gürsel Altınöre, göz yaşları arasında toprağa verildi.