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Değirmenlik, sahilde çalıştı

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Değirmenlik, sahilde çalıştı
Miracle Değirmenlik kamp çalışmalarına günün erken saatlerinde Alagadi sahilinde zorlu bir antrenman yaparak devam etti.
Teknik direktör Mehmet Bolkan kontrolünde sahilde kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan Değirmenlik takımında futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı.
 
 
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