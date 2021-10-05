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Alsancak-Lapta yolu için ihaleye çıkılıyor

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Yarım bırakılan Alsancak-Lapta yolunun tamamlanması için ihaleye çıkılmasına karar verildi

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Alsancak-Lapta yolu için ihaleye çıkılıyor
 
Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, dün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile toplantı gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda, yarım bırakılan Alsancak-Lapta yolunun tamamlanması için ihaleye çıkılmasına karar verildi.
Bilindiği üzere yarım bırakılan Alsancak-Lapta yolu projesi bölgede uzun süreli sorunlar yaşanmasına neden oldu.
Toplantı sonucunda yapılan açıklamada, bahse konu yolun tamamlanabilmesi için 12 milyon TL’lik ihaleye çıkılmasına karar verildiği belirtildi.
 
 
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